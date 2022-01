Já estão abertas as inscrições para o Chefe Cozinheiro do Ano 2022

É o maior e mais antigo concurso de cozinha português para profissionais. Ao longo dos seus 32 anos, o Chefe Cozinheiro do Ano já premiou chefs hoje bem conhecidos do grande público, como Henrique Sá Pessoa (2005), Vítor Matos (2003), Luís Américo (2004), António Loureiro (2014), Rui Martins (2016), João Rodrigues (2007) ou Luís Gaspar (2017). Na edição passada, os louros caíram sobre Hugo Alves, do restaurante Pedro Lemos, no Porto, que venceu a final realizada em novembro, no The Baron's Hall, em Gaia.