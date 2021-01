WhatsApp vai partilhar mais dados com o Facebook? Nim

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

A 4 de janeiro o WhatsApp anunciava que um mês depois (mais precisamente a 8 de fevereiro) as suas políticas de privacidade iriam mudar. Até aqui parecia uma normal atualização, mas a plataforma de mensagens instantâneas encriptadas revelou que iria partilhar alguns dados com a sua empresa mãe - o Facebook.Nada de novo - quem não recebeu já sugestões de amizade no Facebook com base numa conversa mantida exclusivamente no WhatsApp? -, mas agora os utilizadores levaram o aviso mais a sério. E o primeiro sinal foi o aumento de downloads das aplicações rivais: Signal e Telegram.A 8 de fevereiro, os utilizadores do WhatsApp terão de aceitar os novos termos para manterem conversas nesta aplicação. Embora as regras venham a ser mais apertadas mas a Europa, onde a legislação de privacidade é mais protetora dos utilizadores, a verdade é que mesmo sem ter acesso ao que cada um escreve, o WhatsApp pode partilhar muitos outros dados individuais.Entre os dados que podem ser partilhados estão o número de telefone, dados de transações, informação relacionada com o serviço, informação sobre como interagimos com os outros, incluindo que tipo de empresas contactamos através da aplicação e informações sobre o nosso telemóvel.Para piorar a situação do WhatsApp, após o anúncio das mudanças, Elon Musk, CEO da Tesla, foi para o Twitter apelar aos seus 42 milhões de utilizadores: "Usem o Signal".Obedecendo ou não ao conselho do multimilionário, os downloads do Signal cresceram tanto que o sistema de verificação para o registo na aplicação bloqueou. Entre 6 e 10 de janeiro registaram-se 7,5 milhões de downloads tanto na Apple Store como no Google Play, de acordo com a Sensor Tower.Em segundo lugar, ficou o download da aplicação Telegram: 5,6 milhões no mesmo período, segundo a Apptopia.O WhatsApp lá se tem esforçado para esclarecer que o vai mudar não afeta o utilizador comum. O que está em causa, diz, não é a partilha de dados ou conversas dos consumidores particulares, mas permitir que as empresas que usam o WhatsApp para apoio ao cliente possam guardar registos de conversas nos servidores do Facebook.Agora o WhatsApp terá de lidar com esta onda de desinformação e sobretudo sofrer os impactos da má reputação do Facebook no que à partilha de dados pessoais diz respeito. Numa nova página de FAQ (Perguntas Frequentes), a empresa escreve: "Queremos ser claros que a atualização da política não afeta de modo nenhum a privacidade das suas mensagens com amigos ou família. Em vez disso, esta atualização inclui mudanças relacionadas com as mensagens para empresas através do WhatsApp, que é opcional, e garante maior transparência em relação à forma como recolhemos e usamos os dados."O WhatsApp garante que manterá a sua tecnologia de encriptação das mensagens do envio ao recetor (end-to-end encryption). Uma tecnologia que as aplicações rivais Signal e Telegram também oferecem. Aliás o Signal - gerido por uma empresa sem fins lucrativos - promete mesmo "tecnologia estado da arte" no que à encriptação de mensagens diz repeito.Apesar dos desafios para o WhatsApp e a popularidade crescente dos rivais, Adam Blacker da Apptopia sublinha, citado pela CNBC , que esta não perdeu downloads. "Está demasiado enraízado. O meu palpite é que há um pequeno número de pessoas que usa o WhatsApp diariamente e que estão agora a excluí-lo. E mesmo aqueles que estão agora a descarregar e a usar o Signal ou Telegram vão continuar a usar o WhatsApp já que é aí que estão a maioria dos seus familiares e dos seus amigos. Até podem começar a a falar com algumas pessoas no Signal mas vão continuar a falar com as mães no WhastApp."