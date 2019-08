Veículos do Estado crescem pela primeira vez desde 2010

O Parque de Veículos do Estado (PVE) aumentou pela primeira vez desde 2010, ano em que começaram a ser publicadas estatísticas sobre a frota automóvel da Administração Pública. Ainda assim, isso não impediu que a idade média das viaturas voltasse a aumentar, ultrapassando, pela primeira vez também, os 16 anos. Estas são as principais conclusões que se podem retirar do relatório do PVE de 2018, publicado pela Entidade dos Serviços Partilhados da Administração Pública (eSPap), organismo que gere o sistema de gestão do Parque de Veículos do Estado (sgPVE).Leia mais no Jornal de Negócios