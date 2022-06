União Europeia fechou acordo sobre carregador comum para todos os telemóveis

Apesar da oposição da Apple, o carregador USB tipo C deve ser adotado por todas as empresas que vendem telemóveis na Europa em 2024.

Os carregadores vendidos na Europa, a partir de 2024, passarão a ter uma única entrada para todos os telefones, tablets e câmaras, independentemente da marca. Apesar da oposição da Apple, a União Europeia chegou esta terça-feira a um acordo. Porém, a marca norte-americana já se está a preparar para a transição e os seus novos telefones já são vendidos com o cabo de carregamento USB-C, embora sem carregador.



A decisão foi tomada porque as várias empresas de produtos eletrónicos não conseguiram chegar a uma solução.



"O acordo que fechámos esta manhã trará cerca de 250 milhões de euros de poupança para os consumidores", disse o chefe da indústria da UE, Thierry Breton.



Daqui a dois anos, o carregador USB tipo C deve ser adotado por todas as empresas que vendem telemóveis e outros dispositivos eletrónicos.