UE vai comprar 200 milhões de vacinas contra covid-19 à Johnson & Johnson

A Comissão Europeia finalizou esta quinta-feira as negociações preliminares com a Johnson & Johnson para a compra de uma potencial vacina contra a covid-19. O pré-acordo prevê a aquisição de 200 milhões de doses da vacina, a distribuir por todos os Estados-membros, e a opção de comprar mais 200 milhões de doses.





A farmacêutica Moderna revelou esta semana que chegou a acordo com o governo dos Estados Unidos para fornecer 100 milhões de doses da vacina que está a desenvolver contra o novo coronavírus responsável pela pandemia da covid-19.



A Comissão informa, em comunicado , que tal como já havia feito com a Sanofi-GSK a 31 de julho, continua a negociar com outros fabricantes de vacinas.As negociações hoje concluídas deverão resultar num acordo avançado de compra que será financiado através do Instrumento de Apoio de Emergência (Emergency Support Instrument)."As vidas dos nossos cidadãos e a nossa economia precisam de uma vacina segura e eficaz contra o coronavírus. As negociações de hoje colocam-nos mais perto de alcançarmos esse objetivo", refere a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, citada no comunicado.Vários países e farmacêuticas têm anunciado acordos para o fornecimento de vacinas que estão a desenvolver.