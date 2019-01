Medida acontece devido a novo regulamento do governo. A Uber garante que vai estudar futuros planos para voltar a operar em Barcelona.

As empresas internacionais de transporte Uber e Cabify vão suspender os serviços em Barcelona a partir desta sexta-feira, após as autoridades municipais comunicarem uma mudança no regulamento a operar na cidade de Espanha.



"As novas restrições aprovadas pelo governo catalão não nos deixam outra opção", pode ler-se através do comunicado feito pelo porta-voz da Uber, avança a agência Reuters.



Uma das medidas apresentadas pelas empresas que desistiram de operar na cidade, foi o facto de o governo estabelecer que todos os utilizadores da aplicação de transporte teriam de requerer um veículo com 15 minutos de antecedência o que, tanto para os consumidores, como para os profissionais, é uma medida incomportável uma vez que uma das vantagens deste serviço para os utilizadores é exatamente o facto de poder pedir um transporte que esteja o mais próximo de si - e consequentemente - que demore menos tempo até ao local pretendido.



Apesar disso, a Uber garante que vai estudar futuros planos para voltar a operar em Barcelona e avança que vai continuar a operar em outras cidades espanholas.