Tribunal de Justiça da UE anula ajuda de 1.200 milhões do Estado à TAP

Tribunal europeu recusou ideia de que apoio de 1.200 milhões de euros no ano passado do Estado português à companhia aérea era "compatível com o mercado interno", após queixa da Ryanair. Comissão Europeia tem dois meses para recorrer.

O Tribunal de Justiça da União Europeia deu esta quarta-feira razão à Ryanair num recurso interposto para anular a decisão da Comissão Europeia, que considerava a ajuda de Portugal à TAP no valor de 1.200 milhões de euros, feita no ano passado, como "compatível com o mercado interno", considerando que a opção de Bruxelas foi "insuficientemente fundamentada".



"A decisão da Comissão que declara o auxílio de Portugal a favor da companhia aérea TAP compatível com o mercado interno é anulada por não estar suficientemente fundamentada", referiu o tribunal europeu em comunicado, que explica que "os efeitos da anulação - entre os quais a recuperação do auxílio - são suspensos enquanto se aguarda uma nova decisão".



O recurso foi avançado pela Ryanair a 22 de julho de 2020, dias depois de ter sido publicado o diploma que previa a ajuda estatal à companhia aérea de bandeira portuguesa TAP, com a argumentação de que este apoio português viola o tratado europeu e as regras concorrenciais.