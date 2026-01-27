Tempo frio leva consumo diário de eletricidade a bater novo recorde

Consumo diário atingiu 198,1 GWh no dia 23 e potência máxima superou os 10,2 GW, num mês marcado por temperaturas baixas e forte pressão sobre o sistema elétrico nacional.

O consumo diário de eletricidade no sistema elétrico nacional (SEN) voltou a bater um novo máximo histórico em janeiro, num contexto de temperaturas mais baixas e aumento da procura para aquecimento. Na sexta-feira, 23 de janeiro, o consumo atingiu 198,1 GWh, o valor mais elevado alguma vez registado, encerrando uma sequência inédita de recordes ao longo do mês.



Segundo dados da REN, desde o início de janeiro, o SEN tem vindo a superar sucessivamente os máximos de consumo diário registados em anos anteriores. O primeiro novo recorde foi estabelecido a 6 de janeiro, com 186,2 GWh, ultrapassando o anterior máximo de 185,1 GWh, observado a 13 de janeiro de 2021. Nos dias seguintes, a escalada prosseguiu, com 188,1 GWh a 7 de janeiro e 192,4 GWh a 8 de janeiro.

A segunda metade do mês manteve a trajetória ascendente, com novos máximos a 20 de janeiro (193,9 GWh), 22 de janeiro (195,5 GWh) e, finalmente, a 23 de janeiro, quando foi alcançado o atual recorde de 198,1 GWh de consumo diário.

Em paralelo, também a potência máxima solicitada ao sistema elétrico nacional registou novos valores históricos, refletindo picos de procura concentrados no final do dia, associados ao uso intensivo de equipamentos de aquecimento. A 6 de janeiro, às 19h45, a potência atingiu 10.181 MW, superando o recorde anterior de 9.883 MW, registado em janeiro de 2021. Este valor voltou a ser ultrapassado a 20 de janeiro, novamente às 19h45, quando a potência máxima chegou a 10.254 MW.

No acumulado entre 1 e 25 de janeiro, o consumo de energia elétrica aumentou 8,5% face ao período homólogo do ano anterior, evidenciando o impacto das condições meteorológicas adversas na procura energética e a crescente pressão sobre o sistema elétrico, num contexto de maior eletrificação dos consumos.