Supremo dos EUA não decidiu sobre as tarifas de Trump

Era um dos grandes focos de atenção desta sexta-feira, com os investidores a aguardarem a decisão do Supremo Tribunal dos EUA sobre a legalidade das tarifas impostas por Donald Trump.

O Supremo Tribunal norte-americano não publicou esta sexta-feira qualquer decisão sobre a legalidade das tarifas aduaneiras impostas pela Administração Trump. Os mercados antecipavam que o tribunal se pronunciasse hoje sobre a matéria, que poderia agitar as bolsas mundiais.



Na primeira divulgação do ano de decisões tomadas pelo Supremo não há qualquer referência ao tema das tarifas.

A imprensa norte-americana indica que a decisão poderá ser conhecida nas duas próximas semanas, à medida que os juizes regressam de férias.

O processo questionando a legalidade das tarifas de Trump é um enorme teste aos poderes presidenciais do republicano mas também à determinação do Supremo em contrariar algumas decisões da Casa Branca que levantam dúvidas sobre se Trump não está a exacerbar os seus poderes.