Sporting gasta em treinadores o equivalente a uma entrada na Champions

Ruben Amorim, contratado pelo valor recorde de 10,15 milhões de euros, é o sexto treinador do Sporting desde a saída de Jorge Jesus há dois anos. O valor invulgar pago ao Sporting de Braga pela cláusula de rescisão de Amorim faz disparar para mais de 15,3 milhões de euros as despesas do clube de Alvalade só a contratar e a despedir treinadores – praticamente o mesmo que o que a UEFA pagou este ano a cada clube que se qualificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões, cerca de 15,25 milhões.

Por Ruben Amorim, o Sporting pagou os 10 milhões de euros da cláusula de rescisão do Braga, com o qual disputa o terceiro lugar da liga portuguesa, mais 150 mil euros em juros pelo diferimento de seis meses no pagamento da segunda meta da verba, explicou hoje o clube bracarense em comunicado à CMVM. (A estes valores soma-se ainda o IVA, o que eleva a despesa do Sporting a mais de 12 milhões de euros – por motivo de simplificação, quer o total de 15,3 milhões indicado neste texto, quer os valores abaixo referidos não incluem impostos).

O segundo maior custo é o da rescisão com o treinador sérvio Sinisa Mihajlovic no verão de 2018. A comissão de gestão do Sporting liderada por Sousa Cintra despediu Mihajlovic, que fora contratado meses antes, nos conturbados momentos finais da presidência de Bruno de Carvalho. O Tribunal Arbitral do Desporto condenou o clube ao pagamento de 3 milhões de euros ao sérvio.

O treinador que se seguiu, José Peseiro, escolhido na era de Sousa Cintra, saiu meses depois já na presidência de Frederico Varandas, levando 1,2 milhões de euros na excisão, segundo a imprensa desportiva. Marcel Keizer, contratado por Varandas para suceder a Peseiro, custou cerca de um milhão de euros entre a cláusula de rescisão paga ao clube Al Jazira e o acordo de rescisão com o técnico menos de um ano depois. Entre estas contratações houve dois treinadores interinos recrutados dentro da estrutura do clube: Tiago Fernandes e Leonel Pontes.

O Sporting atravessou nestes dois anos um período financeiro muito difícil, do qual ainda não saiu. O relatório e contas publicado em Setembro do ano passado revela capitais próprios negativos de 23,6 milhões de euros. O clube reestruturou parte da sua divida ao Novo Banco e ao BCP, tendo também titularizado as receitas de transmissão dos jogos num negócio feito como fundo Apollo.