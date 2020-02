Sócio de Ronaldo abre clínica colada à casa de Jorge Mendes

Na portuense Rua do Marechal Saldanha, mesmo ao lado da moradia do empresário de futebol Jorge Mendes, vai abrir mais uma clínica do grupo Saúde Viável, a especialista em transplantes capilares que conta com o sócio Cristiano Ronaldo para a sua expansão internacional. A nascer numas antigas instalações do colégio INED, a nova unidade do grupo liderado por Paulo Ramos, que deverá abrir nas próximas semanas, ocupa uma área de 1.200 metros quadrados, distribuídos por três pisos, num investimento orçado em 2,5 milhões de euros.





