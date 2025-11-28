Em causa está uma legislação russa relativa à prevenção e combate ao crime.

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

O órgão regulador das telecomunicações da Rússia avisou esta sexta-feira que vai bloquear o acesso à plataforma de mensagens WhatsApp caso a aplicação continue a infringir a legislação russa relativa à prevenção e combate ao crime.



Rússia ameaça bloquear acesso ao WhatsApp por incumprimento da legislação do país Silas Stein/picture-alliance/dpa/AP Images

"Se o serviço de mensagens continuar a não cumprir os requisitos da legislação russa, acabará por ser completamente bloqueado", ameaçou o órgão regular, designado como Roskomnadzor, num comunicado publicado pelos principais meios de comunicação social do país.

"O WhatsApp continua a violar a legislação russa. O serviço de mensagens é utilizado para organizar e levar a cabo atentados terroristas no país, recrutar perpetradores e cometer fraudes e outros crimes contra os nossos cidadãos", acrescentou a nota informativa.

O órgão regulador russo indicou ainda que desde agosto que tem vindo a abrandar o acesso à plataforma, especialmente a comunicação através de mensagens de voz, como medida punitiva.

O WhatsApp é propriedade da Meta, uma empresa norte-americana cujas atividades são proibidas na Rússia porque o Governo a descreveu como uma organização extremista.