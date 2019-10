Regulador dos seguros abre a porta à saída de Tomás Correia do Montepio

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) terá dado praticamente por fechada a avaliação à idoneidade de Tomás Correia. E chegado à conclusão de que o responsável não tem condições para continuar à frente da Associação Mutualista Montepio Geral, avança o Público A decisão é tomada depois de, em outubro de 2018, o primeiro-ministro ter recebido uma carta de aviso relativamente à situação na Associação Mutualista Montepio Geral e um pedido: a substituição de Tomás Correia na presidência desta entidade, de maneira a evitar-se "potenciais consequências trágicas sobre os 620 mil associados".Agora, um ano depois, Tomás Correia pode estar perto de sair da liderança da entidade que detém o Banco Montepio. Isto depois de a ASF já ter dado este sinal, de forma informal, de maneira a dar tempo ao gestor de preparar a sua sucessão, explica o jornal.Apesar de sair dos órgãos executivos da mutualista, Tomás Correia poderá, ainda assim, continuar na equipa enquanto administrador não executivo.Mais detalhes poderão ser conhecidos na próxima semana, quando se realizar a reunião do Conselho Geral da Associação Mutualista Montepio Geral. Esta está marcada para dia 24 de outubro, disse fonte oficial da mutualista à Lusa, esta quarta-feira.Esta reunião será a última antes da alteração dos estatutos e sua subsequente extinção, de forma a entrar em conformidade com o novo Código das Associações Mutualistas. Questionada sobre a possibilidade de Tomás Correia renunciar à presidência nesta reunião, a mesma fonte negou.Segundo a proposta de novos estatutos, publicada a 2 de outubro no site da mutualista, a Associação Mutualista Montepio Geral terá quatro órgãos sociais: assembleia-geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia de Representantes. Desaparece o Conselho Geral.A assembleia de representantes é o novo órgão social. Pelo novo Código das Associações Mutualistas, este tem obrigatoriamente que ser criado no caso de mutualistas com mais de 100 mil associados e, segundo a proposta conhecida, terá 30 elementos. Uma vez que tem de ser eleita, havia a dúvida sobre se haverá eleições também para os restantes órgãos sociais.A assembleia-geral extraordinária da Associação Mutualista Montepio Geral para alteração dos estatutos, para que fiquem em linha com o novo código mutualista, publicado no ano passado, foi convocada para 04 de novembro, no Coliseu de Lisboa.