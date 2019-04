O desfasamento entre taxa efetiva de IRS e montantes descontados todos os meses faz com que os reembolsos, este ano, possam subir, em média, 30%, segundo contas da PwC. Os reembolsos têm subido todos os anos e em 2019 devem chegar aos 3 mil milhões de euros.

Os trabalhadores vão receber, este ano, reembolsos de IRS 30% superiores em média aos devolvidos no ano passado. Embora já fosse conhecido que 2019 ia trazer um reembolso de IRS reforçado para as famílias portuguesas, as simulações da PwC ao Negócios mostram agora a dimensão dessa diferença.