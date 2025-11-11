Rede Expressos arrisca dois anos de suspensão

Sábado – Pense por si

Em causa está o bloqueio de acesso à concorrência ao terminal de Sete Rios, em Lisboa.

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) abriu processos contraordenacionais contra a Rede Expressos por incumprir o que determinou, há meio ano, dado que esta continua a bloquear o acesso à concorrência ao Terminal Rodoviário de Sete Rios, em Lisboa. Além de coimas, a empresa controlada pelo Grupo Barraqueiro arrisca mesmo a suspensão ou interdição do exercício da atividade por dois anos.

