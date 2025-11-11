Sábado – Pense por si

Microsoft investe 10 mil milhões em Sines

Brad Smith, presidente da Microsoft, assegura que os investimentos vão continuar a chegar, e que Portugal já ganhou a corrida à instalação da gigafábrica de IA.

A Microsoft está abrir os "cordões à bolsa". Está a investir milhares de milhões na Inteligência Artificial (IA) em todo o mundo, sem esquecer o Velho Continente. E, na Europa, Portugal destaca-se claramente dos demais países, este ano. Ao Negócios, Brad Smith, revela que vai ser reforçado em 10 mil milhões de dólares o investimento realizado pela gigante tecnológica norte-americana no centro de dados de Sines.

"Estamos a construir na Europa. Curiosamente, um dos maiores investimentos que estamos a fazer este ano na Europa é, na verdade, em Portugal”, revela o presidente da Microsoft.

