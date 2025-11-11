Sábado – Pense por si

Criar "Empresa na Hora" demora dez meses porque falta pessoal nos registos

Trabalhadores do setor e advogados denunciam situação. Fazem 500 quilómetros, do Algarve a Viseu, para concluírem processos nos balcões mais rápidos.

Há quem aguarde quase um ano por uma simples resposta dos serviços do Instituto de Registos e Notariado (IRN) para, por exemplo, criar uma "Empresa na Hora", submetida online, ou conseguir até uma alteração de sociedade, avança o (JN).

A informação foi confirmada ao JN por advogados com casos por resolver no IRN, que desesperam para os tentar fazer avançar.

“A situação do ‘Empresa na Hora’ é das mais gritantes. É comum esperar dez meses por uma resolução”, denuncia João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados, acrescentando que "algo que seria suposto ser resolvido rapidamente, como o próprio nome indica, acaba por ficar concluído nunca se sabe exatamente quando, o que acentua a falência dos serviços públicos devido à contínua falta de investimento".

Segundo o Sindicato Nacional dos Registos, estão em falta 2.000 oficiais de registo e 250 conservadores.

