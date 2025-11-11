Criar "Empresa na Hora" demora dez meses porque falta pessoal nos registos

Trabalhadores do setor e advogados denunciam situação. Fazem 500 quilómetros, do Algarve a Viseu, para concluírem processos nos balcões mais rápidos.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Há quem aguarde quase um ano por uma simples resposta dos serviços do Instituto de Registos e Notariado (IRN) para, por exemplo, criar uma "Empresa na Hora", submetida online, ou conseguir até uma alteração de sociedade, avança o Jornal de Notícias (JN).

A informação foi confirmada ao JN por advogados com casos por resolver no IRN, que desesperam para os tentar fazer avançar.

“A situação do ‘Empresa na Hora’ é das mais gritantes. É comum esperar dez meses por uma resolução”, denuncia João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados, acrescentando que "algo que seria suposto ser resolvido rapidamente, como o próprio nome indica, acaba por ficar concluído nunca se sabe exatamente quando, o que acentua a falência dos serviços públicos devido à contínua falta de investimento".

Segundo o Sindicato Nacional dos Registos, estão em falta 2.000 oficiais de registo e 250 conservadores.