Recibos verdes. Trabalhadores podem pedir segundo apoio quando esgotarem o primeiro

Os trabalhadores a recibos verdes que continuem com quebra de atividade superior a 40% e vão esgotar esgotar o acesso ao primeiro apoio do Governo, com duração máxima de seis meses, vão poder pedir à Segurança Social um novo apoio no valor de 438,81 euros mensais. O esclarecimento foi dado ao Público pelo gabinete do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.Contrariamente ao primeiro apoio, este tem um valor fixo e não será dependente da remuneração registada.