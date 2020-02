Quer trabalhar no Interior? Governo prepara apoios até 4.800 euros

Os trabalhadores que decidam mudar-se para o Interior do país ou os estudantes que estejam a terminar a formação e queiram iniciar a sua vida profissional naqueles territórios vão contar com um mecanismo de apoio financeiro direto, gerido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Segundo adiantou à TSF a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, o programa "Trabalhar no Interior" arranca com um valor base de 2.600 euros, podendo atingir o máximo de 4.827 euros mediante as despesas de instalação e transporte e o número de membros do agregado familiar.