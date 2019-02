No ano passado, a Provedoria de Justiça recebeu mais de duas queixas por dia sobre atrasos na atribuição de pensões da Segurança Social. Segundo noticia o jornal Público, as 920 pessoas que pediram à provedora Maria Lúcia Amaral que interviesse esperavam já há cerca de dez meses por uma resposta do Centro Nacional de Pensões – quando o tempo previsto é de 90 dias.

Apesar de o Governo garantir que estão a ser tomadas medidas, prometendo "reduzir substancialmente as pendências" durante os primeiros seis meses do ano, as queixas aumentaram 3,5 vezes face a 2017 – o que revela que as medidas não tiveram ainda efeito. "Tendo em conta a evolução do ritmo das queixas que chegam à Provedoria, as medidas para combater os atrasos no Centro Nacional de Pensões ainda não surtiram efeito", afirmou ao jornal a Provedoria de Justiça.