Quase metade dos trabalhadores portugueses está em teletrabalho

Quase metade dos portugueses encontra-se a trabalhar em casa devido à pandemia do novo coronavírus, segundo uma sondagem da Pitagórica divulgada pela TSF e pelo Jornal de Notícias. Porém, há uma grande diferença ao considerar os rendimentos: 23% das pessoas com rendimentos mais baixos trabalha em casa, sendo que o mesmo acontece com 68% das pessoas com rendimentos mais elevados.





72% dos inquiridos acreditam ainda que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não vai aguentar o afluxo de doentes de covid-19 no mês de abril.