Quanto ganha e trabalha um piloto da TAP

Os salários na TAP nunca foram invocados pelo accionista Estado como um problema para a competitividade da empresa – até agora. Não foi por acaso que o ministro Pedro Nuno Santos atirou às condições muito boas dos pilotos: são a elite da companhia e estão agrupados no sindicato mais forte e influente, o SPAC. A sua força sindical não é um exclusivo da companhia portuguesa, cujos pilotos têm boa reputação internacional e pagaram cerca de 100 mil euros pela sua formação – é transversal a todas as companhias de bandeira europeias, com acordos de empresa mais antigos, tricotados por inúmeras negociações e nos quais se acumulam regalias difíceis de contabilizar com uma empresa tecnicamente falida.

Pedro Nuno Santos deu o pontapé de saída para a batalha com os 14 sindicatos da TAP começando com mais detalhe precisamente pelos pilotos: um piloto com um ano na companhia ganha 80 mil euros brutos, subindo no topo da carreira até aos 260 mil euros anuais, disse (o sindicatos disputa estes valores). Mas as condições dos pilotos não se resumem ao que recebem diretamente pelo trabalho – também têm a ver com o que os pilotos não trabalha. Incluem férias (30 dias, mais 10 para compensar os feriados), folgas (mínimo de 10 por mês), pensões de reforma (de luxo para quem entrou antes de Junho de 2007), subsídios e outras regalias, muitas vezes difíceis de interpretar por quem não conhece o jargão da aviação.