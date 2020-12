Pedro Nuno Santos: TAP paga a tripulantes 2% a 90% mais que outras companhias

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, apontou esta terça-feira que o problema que a TAP atravessa é conjuntural, devido à pandemia da Covid-19, mas também estrutural e que "não se dá resposta aos problemas" da companhia aérea "sem olhar para os dois".





No Parlamento, o ministro referiu que, para competir com outras companhias, "a TAP pagava mais 2% a 90% aos tripulantes de cabine nos primeiros anos de trabalho do que empresas como a Air France, British Airways e Iberia". "É um facto", disse, referindo que "estamos longe" de ambicionar que trabalhadores "ganhem mais que franceses e ingleses" - "e não é só na aviação".

Para Pedro Nuno Santos, "temos obrigação de neste processo de reestruturação deixar a TAP em condição para poder recuperar emprego" e refere também que a companhia aérea vai reduzir-se "não porque há um plano reestruturação mas porque não há mercado".

O ministro das Infraestruturas referiu ainda que as propostas dos trabalhadores "vão ser consideradas", indicando que a TAP "ou é reestruturada ou não vai sobreviver". "Não é com gosto que fazemos o que temos de fazer, mas é com sentido de missão, com a certeza de que a TAP ou é reestruturada ou não vai sobreviver, nem hoje, nem daqui a 25 anos", apontou.

O Governo entregou na quinta-feira o plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia, que, segundo detalhou o ministro na sexta-feira, prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores da manutenção e engenharia e 250 das restantes áreas.

O plano prevê, ainda, a redução de 25% da massa salarial do grupo e do número de aviões que compõem a frota da companhia, de 108 para 88 aviões.