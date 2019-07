A prestação mensal para pagar o crédito contraído para compra de habitação corresponde hoje a quase metade do valor que era pago há 11 anos.A baixa persistente das taxas Euribor, que inclusivamente estão em valores negativos desde 2015, explica a redução expressiva do valor que é cobrado pelos bancos por empréstimos concedidos para adquirir casa. A situação deverá manter-se pelo menos por mais cinco anos.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã