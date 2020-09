Preços das casas desaceleram, mas continuam a subir. Vendas caem mais de 20%

O preço das casas continuou a aumentar no segundo trimestre de 2020, período fortemente marcado pelo impacto da pandemia de covid-19. Contudo, nesse período, houve uma clara desaceleração dos preços, ao mesmo tempo que o número de vendas caiu mais de 20%. Ao todo, foram transacionados mais de 33 mil alojamentos, por um valor total de 5,1 mil milhões de euros.Os dados foram divulgados esta terça-feira, 22 de setembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de um aumento de 7,8% no índice de preços da habitação, no segundo trimestre de 2020, em relação a igual período do ano passado. Esta variação representa uma redução de 2,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre, quando os preços das casas ainda aumentaram 10,3% em termos homólogos. Desde o final de 2016 que os preços das casas não registavam um crescimento tão baixo em termos homólogos.O impacto da pandemia, mostram ainda os dados do INE, é mais notório na análise trimestral. Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, os preços das casas aumentaram 0,8%; no arranque deste ano, o crescimento em cadeia aproximava-se dos 5%.(Notícia em atualização)