Preço das casas continua a mostrar-se imune à pandemia

De acordo com um comunicado da imobiliária, divulgado na semana passada, verificou-se "

uma grande recuperação nestes meses, sendo os dois melhores meses de 2020

da empresa no que diz respeito ao crescimento do volume de vendas". Já julho foi o mês em que registou o maior número de angariações de imóveis.

Comprar casa em Portugal continental foi ligeiramente mais caro em agosto, do que em julho deste ano, de acordo com o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário. Os preços da habitação subiram 0,1% em termos mensais. Contudo, com base homóloga essa subida é de 11,7% no mesmo mês em análise."A valorização do mercado residencial tem-se mostrado bastante resiliente ao choque pandémico, com os preços a exibirem um comportamento consistente de estabilidade desde março, traduzido em variações mensais que oscilam entre um máximo de 0,9% e um mínimo de -0,2%", pode ler-se no comunicado.Assim, mesmo com uma pandemia a provocar uma das maiores contrações económicas da história, os preços das casas continuam em crescente, mantendo-se acima do nível antes da pandemia, em fevereiro, em cerca de 2,6%.Este índice da Confidencial Imobiliário acompanha a evolução dos preços de transação de habitação a partir dos dados reportados ao SIR-Sistema de Informação Residencial.Já a