Os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar em Portugal na próxima semana e as subidas não serão pequenas, refletindo a valorização dos preços do petróleo e dos seus derivados e também a queda do euro face ao dólar.



O preço da tonelada métrica da gasolina regista esta semana uma subida acima de 3% face à cotação média da semana passada, isto tendo em conta as cotações da matéria-prima já em euros. De acordo com os cálculos do Negócios, esta evolução aponta para um agravamento do preço de venda da gasolina simples em Portugal de 2 cêntimos.



Trata-se da 12.ª semana de aumentos consecutivos no preço deste combustível. Tendo em conta o preço médio praticado na semana passada (1,551 euros por litro), a gasolina simples deverá subir para 1,571 euros na próxima segunda-feira, o que representa um novo máximo desde outubro de 2018.



