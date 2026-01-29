Poupanças das famílias nos bancos ultrapassam os 200 mil milhões de euros

Apesar de o stock ter crescido, os depósitos de particulares aumentaram menos no ano passado do que em 2024, com uma taxa de variação anual de 4,5%.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

As famílias tinham, no final de 2025, mais de 200 mil milhões de euros guardados em depósitos bancários. Este é o valor mais elevado de sempre e a primeira vez que as poupanças nos bancos ultrapassam esta marca, apesar de o crescimento ter desacelerado no ano passado, em comparação com o anterior.



banco, agência, crédito, depositos

No final de 2025, o stock de depósitos de particulares nos bancos residentes totalizava 201,0 mil milhões de euros, mais 8,3 mil milhões de euros do que no final de 2024, segundo indicam dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

Apesar de o stock ter crescido, os depósitos de particulares aumentaram menos do que em 2024, com uma taxa de variação anual de 4,5%. Em 2024, a taxa de variação anual tinha aumentado, atingindo 7,3%.

Os depósitos a prazo (a maior fatia, que inclui os depósitos com prazo acordado e os depósitos com pré-aviso) subiram 2,3 mil milhões de euros, para 114,8 mil milhões de euros. Por seu turno, as responsabilidades à vista aumentaram em 600 milhões de euros, para 86,2 mil milhões de euros.

Já o stock de depósitos das empresas nos bancos residentes totalizava 75,6 mil milhões de euros, no final de 2025, mais 6,2 mil milhões de euros do que no final de 2024. Esta evolução representa uma taxa de variação anual de 9,2%, superior à variação de 7,9% registada em 2024.