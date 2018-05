A produção industrial cresceu 3% na Zona Euro e na União Europeia, em Março, quando comparado com o mesmo período do ano passado, revelou o Eurostat esta terça-feira, 15 de Maio.Este aumento representa uma aceleração do ritmo de crescimento, já que em Fevereiro a produção industrial tinha crescido 2,6% na Zona Euro.

Neste indicador, Portugal não regista um desempenho assinalável, já que a produção industrial aumentou 1,7%. E ainda que corresponda a uma melhoria face a Fevereiro, é dos crescimentos mais moderados entre os Estados-membros.

Contudo, analisados os dados mensais, Portugal está no topo. A produção industrial aumentou 3,7%, quando comparado com o mês de Fevereiro, sendo o segundo crescimento mais acentuado entre todos os países. Só a Estónia superou o desempenho de Portugal, ao registar um aumento de 4,1%.

Neste período, a produção industrial na Zona Euro aumentou 0,5% e na União Europeia 0,4%.