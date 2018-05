INE: PIB aumenta 2,1% até Março

Analistas esperavam abrandamento da economia portuguesa, que acabou por ser confirmado pelo INE.

O Produto Interno Bruto (PIB), aumentou 2,1% em volume no 1.º trimestre de 2018, em termos homólogos.



A garantia foi dada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.



"A procura externa líquida registou um contributo mais negativo, em resultado da desaceleração mais acentuada das Exportações de Bens e Serviços que a registada nas Importações de Bens e Serviços. O contributo positivo da procura interna estabilizou no 1º trimestre, verificando-se uma ligeira desaceleração do consumo privado, enquanto o Investimento apresentou um crescimento ligeiramente mais acentuado, determinado pelo comportamento da Variação de Existências, refletindo o efeito base do contributo negativo verificado no 1º trimestre de 2017", foi dito, em comunicado.