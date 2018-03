Prazo para declarar os seus rendimentos de 2017 termina a 31 de Maio. Este ano, pela primeira vez, é obrigatório entregar o documento através da Internet. Saiba como

As declarações de IRS podem começar a ser entregues já a partir do próxima dia 1 de Abril, domingo de Páscoa. O prazo para declarar os seus rendimentos, relativos ao ano de 2017, no Portal das Finanças termina a 31 de Maio.



Este ano já não é possível entregar o IRS em papel para os trabalhadores dependentes, pensionistas e contribuintes com rendimentos tributados por taxas liberatórias.



Os contribuintes com filhos que tenham recebido somente rendimentos de trabalho dependente ou pensão vão ter disponível uma declaração de rendimentos automática no site oficial para o efeito. Na declaração automática, explica o Económico, o contribuinte deve apenas confirmar se a declaração provisória corresponde à situação tributária em todos os seus elementos: pessoais (nome, NIF, estado civil, dependentes, entre outros) e materiais (rendimentos, retenções na fonte, contribuições sociais, IBAN, entre outros).



Depois de feita a verificação, resta confirmar de imediato a declaração provisória, convertendo-a em definitiva - e assim para a ser considerada entregue.



Não tenho Internet nem computador. E agora?



Nas contas do Governo, serão cerca de três milhões de agregados familiares que vão ter de preencher o formulário dos seus rendimentos no Portal das Finanças. No entanto, nem todos têm acesso à Internet ou têm um computador disponível para dar seguimento ao processo.



Há, contudo, centros de apoio em vários Espaços dos Cidadão para ajudar os contribuintes. Estão espalhados pelo País 569 locais. Veja aqui a lista com todos os espaços disponíveis.



Em comunicado, o Governo explica ainda como deve proceder para entregar a sua declaração de IRS, através da Internet, passo a passo. Veja:



1. Ter na sua posse a(s) senha(s) de acesso ao Portal das Finanças válida(s);

2. Reunir todos os documentos/elementos relevantes;

3. Aceder ao site https://irs.portaldasfinancas.gov.pt/

4. Para efeitos de autenticação, introduzir o NIF e a senha de acesso;

5. Seleccionar Entregar Declaração > IRS > Preencher;

6. Pode obter uma declaração pré-preenchida, verificar se todos os dados estão correctos e corrigi-los, se for caso disso;

7. Utilizar o botão "Validar" para ver se a declaração tem erros e corrigi-los;

8. Utilizar o botão "Simular" para obter o cálculo provisório do imposto apurado (a receber - reembolso, a pagar - nota de cobrança, ou nulo). Esta simulação inclui também a discriminação das deduções à colecta do agregado familiar identificado na declaração que está a entregar;

9. Guardar, se pretender, a informação preenchida em "Gravar". Tenha em atenção que com esta acção não está ainda a entregar a sua declaração;

10. Submeter a declaração utilizando o botão "Entregar";