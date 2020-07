PIB de Portugal sofre queda histórica de 16,5% no segundo trimestre

Já se sabia que a economia portuguesa tinha sofrido uma quebra histórica no segundo trimestre. Faltava saber a dimensão da contração e esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou que esta foi mesmo histórica.





No trimestre do confinamento e do Estado de Emergência o produto interno bruto (PIB) de Portugal sofreu uma contração de 16,5% contra o segundo trimestre de 2019. Face ao primeiro trimestre a quebra foi de 14,1%.São ambas variações sem precedentes, como é percetível no gráfico com a evolução trimestral do PIB desde o início da atual série do INE em 1999.

O PIB de Portugal tinha recuado 2,3% no primeiro trimestre, pelo que a economia portuguesa está oficialmente em recessão técnica com dois trimestres consecutivos de crescimento em cadeia negativo. Uma evidência que também confirma que no conjunto do ano o PIB de Portugal poderá sofrer uma contração de dois dígitos.

As estimativas dos economistas já eram negras, chegando a apontar para uma queda do PIB de 20% no segundo trimestre. O núcleo de estudos de economistas da Católica antevia uma redução em cadeia de 13% e homóloga de15,5%, mas não descartava "a possibilidade de quebras maiores, até 20% em cadeia".

Também os economistas do ISEG apontavam para um intervalo lato, entre os 15% e os 20% em termos homólogos, a que corresponde uma contração entre 12,5% e 17,5% face ao primeiro trimestre. Já o departamento de estudos do Santander Totta estimava uma queda entre 12% e 14% em cadeia.

Os valores do PIB revelados esta sexta-feira correspondem à primeira estimativa rápida do INE, que tendo em conta o contexto excecional de crise económica, provocada pela pandemia de covid-19, decidiu antecipar para hoje este relatório. O dado terá uma margem de segurança menor, uma vez que está a ser calculado com duas semanas de antecedência face ao que é habitual – a primeira estimativa costuma ser publicada 45 dias depois de terminado o trimestre em análise e agora será conhecida ao fim de 30 dias.