Economia da Zona Euro sofre contração histórica de 15% no segundo trimestre

A economia da Zona Euro encolheu 15% no segundo trimestre deste ano, em termos homólogos, o que representa a maior contração de sempre do PIB (produto interno bruto) da região desde que há registo, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Eurostat Esta queda histórica, com comparação anual, foi ainda superior ao que estava a ser estimado (-14,5%) e compara com a contração homóloga de 3,1% registada nos três meses anteriores. Segundo o relatório da estimativa rápida preliminar da instituição de estatística da União Europeia, foi mesmo a maior queda desde que os registos começaram a ser efetuados, em 1995.