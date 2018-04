Foi gestor de fortunas na banca durante 10 anos, atleta de alta competição, até que decidiu ajudar empresas a melhorar os seus resultados. Com 47 anos, tem como clientes Sonangol, Mercedes e Remax. Já abriu três filiais no Brasil e tem seis livros publicados.

Recusa o rótulo de coach de empresas, diz que a sua é uma aceleradora de crescimento. E que motivar, apenas, não leva muito longe. Paulo de Vilhena, licenciado em Ciências do Desenvolvimento e Cooperação e com um MBA na Católica, diz que aprendeu a gerir empresas e a fazer dinheiro com quem sabe melhor: os milionários. Foi gestor de fortunas – chegou a trabalhar no Luxemburgo – e de lá tirou lições que dá a comerciais e empresários, quer seja em forma de livro, DVD ou vídeos do YouTube. Cada um pode enriquecer, basta cortar nas bolas-de-berlim.



Refere que O Livro Secreto das Vendas é o livro de vendas mais vendido em Portugal. Vai agora para a sétima edição, mas mudou muita coisa desde que foi editado?

Fizemos apenas uma revisão. É um manual de vendas intemporal. Daqui a 200 ou 300 anos pode ser lido com benefício para o vendedor. Este é o livro de vendas mais vendido em Portugal, foi o que a editora me disse. Já vendemos mais de 15 mil unidades. A primeira edição de 3 mil exemplares esgotou em seis semanas. Sempre que chega às livrarias esgota, porque é um livro que se dedica aos fundamentais das vendas.



Quais são?

A psicologia do sucesso, que tenho detectado nos vendedores bem -sucedidos que vivem a perseguir objectivos, enquanto a maioria gere o que lhe aparece.



Pode explicar?

São pessoas que fazem os processos pelos resultados e não o processo pelo processo. O maior flagelo económico do fim do século XX e início do XXI é fazer a tarefa pela tarefa sem pensar nos resultados.



Pode dar um exemplo?

Imagine que lhe dão uma receita para fazer o jantar. Dizem-lhe para colocar um tacho ao lume, cobrir com azeite e cebola. Mas não lhe explicam se o tacho é grande ou pequeno, se é com lume brando ou não, se tem muita ou pouca cebola, nem a quantidade de azeite. Cumpre a receita, o prato não fica bom. Mas diz no fim: foi a receita que me deram. Este é o maior problema das empresas. As pessoas só procuram um álibi para dizer: "Fiz tudo o que me pediram, a culpa é da crise, do governo, do fisco que nos quer tramar." É diferente de fazer a receita envolvido.



Com a Internet e as redes sociais, a relação entre o vendedor e o consumidor mudou?

Com a globalização aumentou a concorrência e os aparelhos móveis mudaram a forma como o consumidor compra. O cliente é muito mais informado e sofisticado. Por falta de informação, até ao fim dos anos 90 escolhíamos a solução que todos escolhiam, era uma economia de massa. Com aparelhos móveis e Internet passamos a viver numa economia de nichos. O cliente vai preparado para comprar quando fala com o comercial. Além disso, aumentou a resistência à abordagem comercial tradicional. A globalização aumentou o número de players no mercado que têm a capacidade de interromper a pessoa no dia-a-dia, ligam a oferecer um pacote de luz, Internet.



Isso ainda é eficaz?

Nem ouvimos. Vamos à Internet e descobrimos o que precisamos. E na Internet temos confiança. Porquê? Estão lá outros consumidores a dizer o que acharam daquela solução, da empresa e do vendedor em concreto. Voltámos ao passa-palavra mas em esteróides, por causa das redes sociais. Satisfeito ou não, põe-se no Facebook e pelo menos 5 mil vêem.



Por isso é que diz que o vendedor é pescador em vez de caçador?

Exactamente. A venda tradicional é de caça – ir em busca de clientes com contactos frios. Mas eles fogem de nós, porque estão fartos. Os vendedores têm de ser pescadores, tornarem-se atractivos. Estarem no sítio certo, para os clientes irem até eles. Na verdade, hoje é o Google que diz quem nós somos. Se não estamos na primeira página não existimos.



Como é que garante que a sua empresa é a número 1 a acelerar resultados?

Somos uma empresa de produção de conteúdos sobre gestão de empresas. Não conheço nenhuma que faça o que fazemos. Temos uma metodologia diferenciada porque não fazemos consultoria e também não é o coaching que os outros fazem.



Como assim?

A metodologia do coaching é apenas a das perguntas, ou seja, se eu fizer perguntas ao executivo, ele tem a verdade dentro dele e descobre-a. Não me revejo nisso. Utilizamos esta metodologia mas quando chegamos a uma empresa – temos várias multinacionais como Remax, Sonangol, Mercedes – vamos discutir negócios.



Mas isso não é um bocadinho ao estilo motivacional, auto-ajuda?

Às vezes as pessoas pedem-me isso: "Olhe, venha aqui motivar a minha equipa." Brinco e respondo: "O senhor imagine que tem uma equipa de idiotas e eu vou lá e motivo-os. Fica com uma equipa de idiotas motivados e isso é perigoso." Acredito que temos é de educar as pessoas. Se a pessoa vai no caminho errado, a última coisa que precisa é de motivação para ir mais depressa.



Existe pouca educação financeira?

Nenhuma. Se quiser ser polémico, veja a forma como as contas públicas são geridas? Devemos viver abaixo dos nossos meios. Se gastar tudo o que ganho o que sobra? O problema é que a classe média é que vive acima das suas possibilidades.



Porquê?

A classe média pensa em consumir e em parecer rico mesmo não sendo. De alguma maneira, nos últimos 30 anos achou-se que era legítimo consumir coisas que não se tem dinheiro para pagar. Quando compramos casa a 40 anos, estamos a hipotecar rendimentos que assumimos que vamos ter. Quando compramos um carro é com dívida. Vamos de férias com o cartão de crédito. Isto é um destruidor de riqueza. Obviamente que os bancos nos estimulam a fazer isto porque em juros ganham uma brutalidade. O que os ricos fazem é completamente diferente.



O que é?

Usam o dinheiro que ganham não para consumir mas para comprar activos, e um activo, do ponto de vista das finanças pessoais, é qualquer coisa que me gere um retorno. Os ricos recebem dinheiro compram uma casa para a arrendar, compram acções. Os milionários entendem o jogo da criação de riqueza.



Foi o que aprendeu a gerir fortunas na banca?

Trabalhei na banca durante 10 anos e foi lá que aprendi isso. Não só foi com os milionários que aprendi a criar riqueza, ao ter de escolher as melhores empresas para colocar nas suas carteiras de acções, como me tornei um estudioso dos padrões de sucesso das empresas.



Qual foi a maior que geriu?

Nunca geríamos a fortuna completa, mas pelo menos 50 milhões de euros. Isto nos anos 90 era muito dinheiro, foi quando se criou a bolha da tecnologia. Por isso, tudo subia sempre. Os profissionais do mercado era tudo rapaziada nova e nunca tínhamos visto o mercado a cair. Era a ideia da nova economia, cujo motor eram as empresas de telecomunicações e tecnologia. Depois, em 1999/2000, o mercado vem por aí abaixo. Antes crescia a mais de 20% ao ano, de repente descia a 20 ou 30% ao ano. Por muito dinheiro que conseguíssemos nunca ficávamos perto do objectivo. Nesse ambiente trabalhei dois anos.



É quando cria a sua empresa?

Tive a responsabilidade do mercado ibérico no segundo maior banco do mundo, no Luxemburgo, portanto estava muito bem. Tirei ano sabático para fazer um MBA na Católica. Senti que precisava desse conhecimento técnico e depois comecei por ajudar a empresa de um amigo e em seguida estruturei um plano de trabalho.



Como é que se consegue clientes como a Remax ou a Mercedes?

São eles que nos procuram.



Que conselhos de investimento daria ao cidadão comum?

Primeiro eliminar a dívida, porque é o cancro das finanças pessoais. Só admito o crédito à habitação se as taxas estiverem nos níveis de agora. Depois temos de ver os gastos supérfluos na nossa casa – renegociar luz, água, televisão – e emagrecer os custos. Quanto a investimento há duas boas opções de investimento: mercado accionista ou imobiliário.



Mesmo com ordenados baixos é possível investir?

O dinheiro que a família A gasta em tabaco, a B gasta em galões e bolos. Têm de realocar esse dinheiro. Em rigor é definir as prioridades: comer um bolo hoje – porque me faz sentir bem aquela dose de açúcar – ou ter um milhão daqui a 40 anos?



Como se chega a 1 milhão?

Se pouparmos 5 euros por dia e investirmos esse dinheiro a 10% ao ano, ao fim de 40 anos temos 1 milhão. Como é que se investe a 10% ao ano? Temos duas alternativas. Primeira: comprar imóveis e arrendar. Mas temos de escolher bem os mais rentáveis. Segunda: o mercado de acções, mas com uma estratégia. Chama-se dollar -cost averaging – fazer investimentos contínuos, consistentes, quer em prazos, quer em valor. Se investir 500 euros a cada três meses, quer o mercado suba ou desça, vai ganhar. Que títulos? Compro um fundo de transacções que são os ETFS (Exchange Traded Fund) mais seguros porque estou a apostar em várias empresas e no fundo a apostar que o mercado mundial se valorize 10% ao ano.



Qualquer um pode enriquecer?

Nascemos todos nus e somos uma despesa sem retorno, com tempo pela frente. Os resultados dependem de como usamos o tempo. Por exemplo, quero viver com uma massa crítica financeira para viver desafogado e investir, ou quero contrair dívida para levar a vida óptima antes de ter criado a massa crítica? É que depois de cada vez que a maré descer sou apanhado a nadar nu. Há 6 mil anos que é assim. Achar que a seguir a uma expansão não vem uma crise, é ser ingénuo.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 722, de 1 de Março de 2018.