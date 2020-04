A Área Metropolitana de Lisboa (AML) anunciou que os passes de transportes expirados a partir de 23 de fevereiro ou que venham a expirar enquanto durar o Estado de Emergência devido à pandemia da Covid-19 mantêm-se válidos.





"Na sequência da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e do Estado de Emergência que se vive atualmente em Portugal, o cartão Lisboa Viva e os perfis associados a títulos de transporte Social +, 4_18 e Sub23, que expiraram a partir de dia 23 de fevereiro, ou que venham a expirar enquanto durar o Estado de Emergência, mantém-se válidos, podendo ser adquiridos sem necessidade de procedimentos presenciais", lê-se em comunicado divulgado no site da AML. Ou seja, se a validade do seu documento terminar, pode continuar a usá-lo, enquanto durar o Estado de Emergência.

"Neste contexto social, a ausência do conjunto de necessidades presenciais inerentes à renovação do cartão e às condições de acesso aos títulos referidos é conferida durante o prazo de vigência do Estado de Emergência ou enquanto vigorarem as medidas restritivas impostas neste âmbito", indica a AML. "Aplicam-se, por isso, nos transportes públicos as mesmas regras para outros tipos de documentos, no sentido de evitar deslocações e contactos de utentes, entre si e com os trabalhadores encarregues dessas tarefas, por razões de saúde pública."