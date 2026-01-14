Sábado – Pense por si

Países Baixos multam Epic Games em 1,1 milhões por manipulação de menores

Mensagens e botões com chamadas diretas como "compre" ou "adquira agora" constituem um incentivo direto à compra dirigido a crianças.

Os Países Baixos impuseram esta quarta-feira duas multas no valor de mais de 1,1 milhões de euros à Epic Games, criadora do videojogo Fortnite, por práticas comerciais desleais, considerando que a publicidade no jogo manipulava menores a fazerem compras.

Um tribunal de Roterdão apoiou esta quarta-feira a Autoridade Neerlandesa para Consumidores e Mercados (ACM) para impor duas multas à Epic Games, no valor total de 1.125.000 euros, além de uma ordem vinculativa para modificar a 'Loja de Itens' do jogo, bem como reduzir a pressão sobre os jogadores menores de idade para gastar dinheiro no Fortnite.

Segundo o tribunal, mensagens e botões com chamadas diretas como "compre agora" ou "adquira agora", juntamente com um 'design' que destaca a opção de compra e relega as opções para sair da loja, constituem um incentivo direto à compra dirigido a crianças, ao abrigo da norma neerlandesa que proíbe expressamente este tipo de práticas.

