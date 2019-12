Em 2020, os preços de bens e serviços que usamos todos os dias vão aumentar, das rendas ao pão e água. Porém, porque a inflação se mantém em valores abaixo de 1%, as subidas não serão muito grandes.

Se arrenda uma casa, por mês terá que pagar mais 0,51%. Porém, os proprietários não são obrigados a refletir este aumento no preço que cobram aos seus inquilinos. Recorde-se que em 2019, as rendas subiram 1,15%.

Anda de transportes públicos? Apesar de as tarifas terem sido atualizadas en 0,38% pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, os passes não vão subir nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. O aumento pode fazer-se sentir nos bilhetes simples e pré-comprados, por exemplo. Caso viva nos concelhos do Oeste e se dirija para Lisboa com um passe, pagará menos entre €70 e €80.

Bilhetes diários que combinam Carris, Metro, Transtejo e CP aumentam cinco cêntimos O bilhetes diário, válido durante 24 horas, após a primeira validação, para um número ilimitado de viagens em toda a rede da Carris e do Metro e na ligação Cacilhas/Cais do Sodré da Transtejo, vai passar a custar 9,55 euros. - Portugal , Sábado.





No que toca ao seu carro, o ISV e o IUC serão atualizados à taxa de 0,3%, mas segundo o Jornal de Negócios, o Governo prorrogou o regime transitório que vigorou em 2019 relativo à carga fiscal sobre os automóveis por causa das emissões de dióxido de carbono até à entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado para 2020.

O preço da inspeção do seu carro deverá subir 0,25%.

O tabaco deverá aumentar €0,10 em média por maço, sendo que os cigarros eletrónicos e tabaco aquecido serão alvo de aumento de impostos.

Segundo o Negócios, algumas operadoras de telecomunicações vão mexer nos preços em 2020: a Meo e a Nos vão atualizar os seus tarifários. A Meo vai subir os preços em €0,50 no mínimo, ao passo que a Nos sobe os preços em 1% segundo a inflação.

A água vai ficar mais cara pelo menos em Lisboa. A EPAL aumentará os preços entre 1,4% e 1,9%, consoante o consumo.

A indústria do pão também já fez saber que o preço irá subir.