A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) reconheceu falhas nos procedimentos internos relativamente à Operação Stop ocorrida em maio, na rotunda de Alfena, em Valongo, mas não vai avançar com processos disciplinares.O relatório publicado no Portal das Finanças, confirma que "foram monitorizadas 4.576 matrículas de veículos, tendo sido detetadas 93 matrículas em circulação nas condições definidas, associadas a 88 devedores. Foram efetuadas 3 penhoras de veículos, 2 apreensões de veículos penhorados que se encontravam em circulação e apresentados no local 17 pedidos de pagamento em prestações e recebidos 40 pagamentos".Destes, quatro não eram devedores identificados pelo Fisco, "por ter ocorrido a transferência da propriedade em momento anterior à ação", 17 pertenciam a contribuintes que já tinham saldado dívidas durante os meses de abril e maio e outros 2 pertenciam a contribuintes que "entretanto, haviam sido declarados insolventes".A Direção de Finanças explica que a situação se deveu a um "desfasamento temporal entre a data da informação constante da listagem utilizada como suporte da ação e o momento da sua realização", o que aumentou "o risco de ocorrência de interpelações que não deveriam ocorrer".A 30 de maio, o diretor de Finanças do Porto, José Oliveira Castro, pediu demissão na sequência deste caso. O processo de substituição ainda não terminou.