O preço do chocolate poderá aumentar devido à união de forças de dois países da África Ocidental que são responsáveis pela produção mundial de quase dois terços do cacau.O Gana e a Costa do Marfim decidiram unir forças para fazerem subir os preços do cacau: inspirados na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), os dois países da África Ocidental - cuja produção de cacau representa quase dois terços da oferta desta matéria-prima agrícola a nível mundial - anunciaram este mês que decidiram fixar um prémio no preço para os contratos de futuros.