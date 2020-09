O projeto que o Novo Banco herdou com €14 milhões de prejuízo

O Novo Banco ficou com fundos de investimento usados pelo Banco Espírito Santo (BES) como veículos em processos de reestruturação de crédito, revela a auditoria especial levada a cabo pela Deloitte.O documento tornado público esta segunda-feira revela que entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013, dois fundos detidos pelo BES foram usados para adquirir a Greenwoods, empresa que estava encarregue do desenvolvimento de um projeto imobiliário intitulado Mata de Sesimbra que chegou a almejar ter 30 mil camas.A Greenwoods, em 2012, era detida em 50% por um grupo que era devedor do BES. A outra metade da empresa era detida por uma entidade que pertencia ao universo do Grupo Espírito Santo (GES). Entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013, a Greenwoods foi totalmente adquirida pelo BES por um valor global de 78 milhões de euros.Foi divulgada esta terça-feira a auditoria especial realizada pela Deloitte. O documento composto por 370 páginas tem largos trechos truncados devido ao dever de segredo bancário, escondendo nomes de devedores cujos créditos constituem perdas significativas. A auditoria revela que este projeto da Mata de Sesimbra passou para o Novo Banco e que a 31 dezembro de 2018, o projeto imobiliário prometido não tinha ainda sido iniciado.O dito projeto está avaliado em cerca de 70 milhões de euros, mas desde agosto de 2014 e até dezembro de 2018 (data limite da auditoria), foram registadas perdas no valor de 19,6 milhões de euros.De acordo com a auditoria, o projeto da Mata de Sesimbra estava projetado ser construído em diversos terrenos de Sesimbra, no distrito de Setúbal, vindo a ocupar mais de mil hectares num projeto aprovado para a construção de 650 mil metros quadrados. O projeto incluía alojamentos turísticos, comércio e serviços.A auditoria conclui que as operações de subscrição de unidades participação na Greenwoods não foi obtida com "evidência do racional subjacente às operações de investimento, bem como não foi obtida documentação de suporte à formalização de subscrições de unidades de participação ou ao ato de gestão associado às subscrições".A auditoria da Deloitte aos atos de gestão do BES/Novo Banco é referente ao período entre 2000 e 2018 (ou seja, abarcando quer o período antes quer depois da resolução do BES e criação do Novo Banco), decorria desde o ano passado e deveria ter ficado concluída em julho, tendo sido entregue na semana passada.