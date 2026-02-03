O negócio das balas, dos drones e tanques

A maior entrada de sempre em Bolsa de uma empresa que vende armas, as aeronaves da Tekever a apoiar as forças ucranianas e os fundos de investimento que já não excluem o setor militar. A defesa vale cada vez mais dinheiro. Por Ana Taborda

Os grandes negociantes de armas diziam que ele vendia apenas “lixo desnecessário” numa loja pequena, de uma cidade igualmente pouco relevante da antiga Checoslováquia. Indiferente às críticas, Jaroslav Strnad ia acumulando restos de fardas, peças de tanques e chassis de jipes no seu ferro velho. Estávamos no início dos anos 90, o regime comunista tinha chegado ao fim e havia muito equipamento militar desativado e obsoleto. Nos primeiros tempos, tudo o que Jaroslav fazia era vender este material como sucata. Até que percebeu que havia um negócio com mais potencial: recuperar, modernizar e vender novamente o que até aí tinha tratado apenas como sucata, na maior parte dos casos a países com orçamentos militares reduzidos, na Europa de Leste ou em África. Foi assim que, em 1995, fundou a Excalibur Army, na altura com apenas 15 funcionários e a ajuda da mãe aos fins de semana. O filho Michal, CEO do agora Czechoslovak Group (CSG), começou a trabalhar na empresa da família aos 12 anos – passava as férias de verão no armazém, no meio de balas e outras munições de guerra. No dia 23 de janeiro, foi ele que liderou a entrada em bolsa do CSG, o maior IPO de sempre de uma empresa do setor da defesa. Logo no primeiro dia, as ações daquele que é um dos principais produtores de munições do mundo, e um importante fornecedor da NATO, dispararam 32% – a empresa fechou a sessão inaugural a valer 30 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 10% do PIB português, com investimento garantido de fundos controlados pelo Estado do Qatar e pela gigante BlackRock.