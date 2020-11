O Novo Banco "confia" que o Fundo de Resolução vai cumprir as suas obrigações e transferir o dinheiro necessário para o banco repor os rácios de capital. Isto depois de o Parlamento ter aprovado uma proposta que trava transferências do fundo para a instituição financeira.



"O banco cumpriu, e continua a cumprir, os seus compromissos", afirma o Novo Banco num comunicado enviado à

, esta sexta-feira, notando que, "com base nos últimos três anos de cumprimento das suas obrigações de pagamento pelo Fundo de Resolução, o banco confia que o Fundo de Resolução continuará a fazê-lo".





António Ramalho, CEO do Novo Banco, considerou esta sexta-feira, em declarações transmitidas pelas televisões, que a anulação da transferência foi um "percalço". "O percalço que aconteceu no parlamento é um percalço que naturalmente terá que ser analisado com profundidade, o que faremos", disse.

O Parlamento aprovou de forma inesperada uma proposta do Bloco de Esquerda para travar transferências do Fundo de Resolução para o Novo Banco. Ou seja, impede a próxima injeção de quase 500 milhões que está prevista no próximo ano.

Uma decisão que levou as autoridades europeias a telefonar ao Governo por causa do Novo Banco, conforme afirmou esta quinta-feira o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, na Assembleia da República. Como o Negócios avançou, também o Banco de Portugal terá sido contactado.