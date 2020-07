Número de desempregados inscritos baixa em junho mas continua acima dos 400 mil

Segundo os dados divulgados pelo IEFP, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 406.665 indivíduos desempregados, número que representa 74,8% de um total de 543.662 pedidos de emprego.

A região do Algarve continua a ser a mais penalizada com o aumento do desemprego devido à forte dependência do turismo. Em termos homólogos o número de desempregados aumentou 231,8% para 26.140 pessoas. Contudo, comparando junho contra maio observou-se uma descida de 5,5%, ou seja, menos 1.535 desempregados.



Norte, Centro e Alentejo também baixaram o desemprego em junho face a maio, sendo que só em Lisboa e Vale do Tejo se registo um crescimento em cadeia. Na comparação homóloga todas as regiões registam um agravamento, com LTV a sofrer a maior subida (48,5%) depois do Algarve.