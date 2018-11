Cinco anos depois de ter sido iniciado o actual Quadro Comunitário de Apoio, ainda há linhas de financiamento do Portugal 2020 por abrir. Tal faz com que as empresas não tenham resposta às suas candidaturas e que haja instituições com problemas financeiros.

Tal ocorre devido à mudança de sistema informático, que teve que ser adaptado a dez programas operacionais e não tem capacidade de responder ao que é necessário, e à falta de recursos humanos. Há milhões de euros que não foram aplicados.

O actual Quadro Comunitário vigora entre 2014 e 2020 e prevê a aplicação de 25 mil milhões. Porém, caso o dinheiro destinado a um ano não seja utilizado nos três anos seguintes, tem que ser devolvido a Bruxelas. Até agora, indica o Jornal de Notícias, há 3.540 candidaturas por aprovar.