A marca de roupa italiana Yamamay mantém a confiança Cristiano Ronaldo apesar das acusações de violação por parte do jogador a Kathryn Mayorga.

A marca de roupa interior italiana Yamamay mantém a confiança no jogador de futebol Cristiano Ronaldo, apesar das acusações de violação por parte de Kathryn Mayorga. O director da empresa, Gianluigi Cimmino, considerou a história como "improvável" e lembrou que a "presunção de inocência é sempre válida".



"Estamos em plena campanha, não mudamos o nosso plano de investimentos e continuamos a nossa trajectória publicitária, que está a correr muito bem, porque acreditamos que nestes casos a presunção de inocência é sempre válida ", explicou o director da empresa em declarações ao jornal italiano Corriere dello Sport, em entrevista publicada este sábado.



Foram já várias as marcas que se demarcaram de Cristiano Ronaldo depois das acusações de Kathryn Mayorga que afirma ter sido violada pelo jogador em 2009, em Las Vegas. Desde que a publicação do investigação da Der Spiegel ocorreu, os títulos da Juventus caíram quase 10%, esta sexta-feira. No entanto, a Yamamay foi no caminho sentido, mantendo as imagens em boxers do jogador.



Afinal, "a imagem publicitária é muito forte e o retorno que estamos a ter sobre as vendas é muito alto. Nós monitorizamos constantemente a evolução desta história que parece tão absurda que cremos irá esgotar-se em pouco tempo", disse ainda Cimmino, em declarações ao Corriere dello Sport.



"Do movimento #MeToo aprendemos muitas coisas boas, mas também muitas negativas e, certamente, às vezes torna-se uma ferramenta para aqueles que querem ser o centro das atenções. Dito isto, acredito que é eticamente correto que a equipa, empresas, os patrocinadores e as pessoas que sempre estiveram perto do campeão continuem ao lado dele. Nós com o Cristiano Ronaldo temos um acordo anual, a campanha arrancou há umas semanas e continua a correr bem", concluiu Gianluigi Cimmino, que disse ainda que o jogador "sempre foi um campeão dentro e fora do campo".