Lucros do BCP disparam 80% para nível mais alto em 12 anos

Os resultados líquidos do Banco Comercial Português aumentaram 80% para 153,8 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, anunciou o banco liderado por Miguel Maya em comunicado.

Os lucros ficaram acima do esperado pelos analistas, que apontavam para resultados líquidos de 108,7 milhões de euros, de acordo com as projeções de três bancos de investimento, que oscilavam entre 98 e 114 milhões de euros.