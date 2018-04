Carla Antunes da Silva espera agora a autorização do Banco Central Europeu para que possa começar a desempenhar as funções.

Carla Antunes da Silva, braço direito de António Horta Osório no Lloyds, foi indicada pelos norte-americanos Lone Star para o conselho geral e de supervisão do Novo Banco. É também a primeira mulher a ser nomeada para o cargo."O Novo Banco informa que em assembleia geral do banco se deliberou a nomeação de Carla Antunes da Silva como membro do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) para o mandato em curso", lê-se no comunicado enviado pela instituição financeira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A portuguesa ocupa desde Outubro de 2015 o cargo de Strategy Director do Lloyds Banking Group, liderado por António Horta Osório. Com uma larga experiência em banca, Carla Antunes da Silva já tem pelo menos 18 anos, tendo passado pelo "Credit Suisse, JP Morgan e Deutsche Bank, onde liderou as equipas de research e sales da banca europeias", lê-se no mesmo comunicado.Recorde-se que o órgão de conselho geral e de supervisão do Novo Banco é um órgão "com um número final de nove membros". Segundo os estatutos, oito é o número mínimo de membros, e 12 o máximo.