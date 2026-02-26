Sábado – Pense por si

Líder do Fórum Económico Mundial demite-se após serem conhecidas ligações a Epstein

Alois Zwinggi assumirá a presidência interina até um novo nome ser escolhido. O Fórum Económico Mundial já tinha aberto um processo para investigar as ligações de Borge Brende a Jeffrey Epstein.

Os ficheiros Epstein continuam a derrubar líderes por todo o mundo e Borge Brende, presidente executivo (CEO) do Fórum Económico Mundial, é a mais recente vítima. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega demitiu-se esta quinta-feira do cargo, depois de terem sido conhecidas as ligações do economista a Jeffrey Epstein, condenado por crimes de pedofilia. Alois Zwinggi servirá de presidente interino até um novo nome ser escolhido, revela um comunicado divulgado pela instituição. 

