A Kapten, que opera no mercado de veículos descaracterizados, reforçou a frota em Portugal com 400 veículos elétricos, que estarão disponíveis a partir desta terça-feira, 19 de novembro, na aplicação, com tarifas iguais às da frota não elétrica.

A empresa conta atualmente com uma frota de 5.000 veículos não elétricos mas diz que pretende afirmar-se como uma plataforma amiga do ambiente e tornar-se líder no segmento mais ecológico.

Neste sentido, a Kapten vai disponibilizar a opção "eletric" na sua plataforma, através da qual os clientes poderão escolher viajar em veículos elétricos. Esta modalidade vai estar ativa com tarifas iguais às do serviço standard. A empresa planeia ainda conceder incentivos adicionais como descontos, de forma a promover a "mudança gradual dos hábitos dos utilizadores".



O objetivo é que o número de veículos elétricos no universo Kapten chegue aos 800 até meados do próximo ano e que, até ao segundo trimestre de 2020, mais de 20% das viagens feitas através da Kapten sejam elétricas.

Esta mudança na empresa implica um investimento de mais de meio milhão de euros até ao final de 2020 em incentivos a motoristas e parceiros para a aquisição ou aluguer de veículos elétricos,mas também prémios de performance em viagens elétricas e, finalmente, descontos em carregamentos elétricos, conseguidos através de uma parceria com a rede de carregamentos elétricos MobiElectric.



Kapten é uma plataforma online de mobilidade no setor do transporte individual privado. No mercado português, Kapten opera em Lisboa, Vila Franca de Xira, Mafra, Ericeira e, mais a sul, Barreiro, Alcochete, Montijo, Sesimbra e Setúbal. A norte, encontra-se no Porto, Braga e Guimarães. Fundada em 2012, em França, a marca conta atualmente com mais de 20.000 motoristas e 2 milhões de utilizadores. Em 2017, a multinacional alemã Daimler tornou-se acionista maioritária da empresa e em 2019 o nome da empresa foi alterado de Chauffeur Privé para Kapten.