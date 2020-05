Justiça incapaz de cobrar multa de 3,7 milhões de euros a Ricardo Salgado

O Ministério Público junto do Tribunal da Concorrência, em Santarém, deverá ter sérias dificuldades em cobrar a Ricardo Salgado a multa que o Banco de Portugal (BdP) lhe aplicou de 3,7 milhões de euros, que foi agora confirmada pelo Tribunal Constitucional (TC). Como o ex-líder do BES tem os bens arrestados no processo crime do Grupo Espírito Santo (GES), este arresto prevalece sobre outras decisões judiciais e a coima apenas poderá ser cobrada se forem conhecidos outros bens de Salgado que não tenham sido apreendidos.